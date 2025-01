Pare che un gioco Xbox previsto per il 2025 sia stato rinviato

Stando a quanto riportato dall'informatore Snitch, un gioco di Xbox previsto per il 2025 sarebbe stato rinviato, non si sa bene a quando. In realtà non si sa bene nemmeno di che gioco si tratti, visto che cono viene menzionato. Snitch di suo è un nome noto per aver riportato molte indiscrezioni relative al mondo Xbox, poi rivelatesi vere, quindi viene considerato una fonte affidabile, ma in questo caso è stato molto vago. Comunuque sia, il nostro ha scritto:

"Ieri ho pubblicato un post con gli auspici per il 2025 per il brand Xbox, e ora cominciano ad arrivare le prime delusioni. Maledetti rinvii."