Nintendo Switch 2 ha ancora un asso nella manica da svelare, secondo un veterano di Zelda e F-Zero

Imamura non si trova più all'interno di Nintendo, essendosi dimesso dalla compagnia nel 2021 dopo 32 anni di attività al suo interno, ma si tratta certamente di una persona che conosce molto bene la casa di Kyoto e i suoi progetti.

Secondo Imamura la nuova console si baserà ovviamente sul grande successo riscosso dalla prima Nintendo Switch, tuttavia potrà contare anche su qualcosa di unico , che probabilmente la compagnia non ha ancora svelato e che rappresenterà un elemento caratterizzante.

Nel corso di un'intervista pubblicata da GamesRadar+, lo storico designer Takaya Imamura, che ha lavorato a F-Zero e a vari capitoli di Zelda , si è detto sicuro che Nintendo abbia ancora un asso nella manica da svelare per Nintendo Switch 2 .

Una sorpresa ancora da svelare?

Sebbene si tratti dunque di una sorta di supposizione e anche piuttosto vaga, un'idea del genere da parte di Imamura va presa in una certa considerazione.

Nintendo Switch e Nintendo Switch 2

D'altra parte, il fatto che Nintendo abbia sempre storicamente caratterizzato in qualche modo le sue console rende verosimile il fatto che possa esserci un qualche dettaglio ancora da annunciare, che potrebbe anche essere un nuovo "gimmick" caratteristico del nuovo hardware.

"Nintendo Switch ha avuto una vita molto lunga e ha venduto molto bene, il che significa che si tratta di un successo globale", ha riferito Imamura. "Ha sostenitori in tutto il mondo e ho sempre pensato che sarebbe stato difficile proporre un cambiamento. Ma, detto questo, credo che abbiano ancora qualche asso nella manica".

Insomma, secondo il leggendario designer di F-Zero, Star Fox e The Legend of Zelda, Nintendo Switch 2 potrebbe riservare delle sorprese anche dopo l'enorme successo della console precedente. Probabilmente scopriremo tutte le caratteristiche di questa nel Nintendo Direct dedicato, che di recente è stato confermato e precisato per le ore 15:00 del 2 aprile.