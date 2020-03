I dieci giochi più venduti del 2020 finora negli USA, manca Dreams

Il gruppo NPD ha svelato quali sono stati i dieci giochi più venduti negli Stati Uniti in questo inizio di 2020. Si tratta di una classifica che ha poco di stupefacente, visto che comprende praticamente tutti nomi noti.



In testa troviamo Dragon Ball Z: Kakarot, una delle poche uscite di rilievo del periodo. Purtroppo la classifica non comprende i recenti lanci di Nioh 2 e Ori and the Will of the Wisps e quelli imminenti di Doom Eternal e Final Fantasy 7 Remake.



Il grande assente di questa top 10 è sicuramente l'eccellente Dreams. Evidentemente il particolarissimo concept dell'ultima fatica di Media Molecule non deve aver convito il pubblico USA e il gioco è stato acquistato da una limitata nicchia di persone. Ciò non significa che sia un fallimento, ma solo che, nonostante l'indiscutibile qualità, non è riuscito a vendere milioni e milioni di copie.



Per il resto in classifica troviamo i soliti nomi: Call of Duty: Modern Warfare, GTA 5, Madden 20, Mario Kart 8 e Minecraft. Leggiamo:

Dragon Ball Z: Kakarot Call of Duty: Modern Warfare NBA 2K20 Grand Theft Auto V Madden 20 Star Wars Jedi: Fallen Order Mario Kart 8 Super Smash Bros. Ultimate Ring Fit Adventure Minecraft