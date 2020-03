Call of Duty, un altro free-to-play il prossimo anno da Sledgehammer Games

Stando a una nuova indiscrezione, Sledgehammer Games sarebbe al lavoro su di un nuovo Call of Duty free-to-play che dovrebbe essere lanciato il prossimo anno su PC, Xbox One, PS4 e sicuramente anche su PS5 e Xbox Series X.



La voce arriva da un leaker che negli anni ha dato prova di grande affidabilità, tal The Gaming Revolution, tanto che Activision lo sta cercando attivamente per metterlo a tacere. La sostanza è che il Call of Duty free-to-play di Sledgehammer potrebbe essere più reale di quello che si pensi.



Sfortunatamente The Gaming Revolution non ha divulgato altre informazioni sul progetto, che rimane per la gran parte misterioso. Certo, il fatto che Activision lanci un Call of Duty free-to-play un anno dopo Call of Duty: Warzone fa capire quanto ormai sia interessata a questo modello economico. Probabilmente, nel caso si affermi, il modello tradizionale potrebbe venire meno per l'intera serie, con i contenuti più amati trasformati in aggiornamenti gratuiti o DLC. Tanto i soldi si fanno con le microtransazioni, di questi tempi. Ciò potrebbe significare la fine delle campagne single player dei Call of Duty.



Naturalmente il tutto va preso con il beneficio del dubbio, dato che stiamo sempre parlando di informazioni non ufficiali.