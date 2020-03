Google Play Store, Dark Mode disponibile su android: come attivarla

Nelle ultime ore la società di Mountain View ha reso disponibile ufficialmente la Dark Mode anche per il Google Play Store, il negozio digitale presente su gran parte degli smartphone android in commercio. In questa rapida guida vi spieghiamo come attivarla.

Tramite un aggiornamento lato server, la Modalità Scura è ora disponibile sul Google Play Store per smartphone android. Per attivarla sarà sufficiente recarsi all'interno dello store digitale, quindi aprire il menù a tendina sulla sinistra e proseguire nelle impostazioni, alla voce Tema. Volendo potrete anche permettere al Google Play Store di scegliere autonomamente la modalità, in base alle impostazioni di default del vostro smartphone. Ricordate che in passato vi abbiamo anche fornito una guida per attivare la Dark Mode su WhatsApp, potrebbe ancora tornarvi utile.

Ecco la procedura da seguire per attivare la Dark Mode su Google Play Store:

Avviare il Google Play Store

Selezionare il menù a tendina sulla sinistra

Selezionare la voce Impostazioni

Selezionare la voce Temi

Selezionare la voce Scuro