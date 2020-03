Fortnite, i camion dello slurp spariscono: un video mostra lo strano bug

Di tanto in tanto su Fortnite Capitolo 2 compaiono bug e glitch particolarmente curiosi e strani, ma sempre e comunque fastidiosi. L'ultimo notato dai giocatori nelle scorse ore riguarda i camion dello slurp, che per qualche motivo ora cominciano a sparire nel nulla, con tutti i problemi del caso.

I camion dello slurp sono stati introdotti su Fortnite Battaglia Reale con l'inizio del Capitolo 2: una volta abbattuti, ricaricano istantaneamente salute e scudo del giocatore. Possono quindi rivestire un'importanza cruciale e strategica, in qualsiasi momento della partita. Dunque è particolarmente fastidioso vederli sparire nel nulla e a caso, senza alcuna ragione apparente. Per fortuna le sfide della Settimana 4 di Fortnite non hanno bisogno di questi camion, per essere completate.

Eppure è accaduto e continua ad accadere. Per esempio, date un'occhiata a questo video: il giocatore non riesce a distruggere il camion dello slurp, che a causa di un bug è diventato indistruttibile. Quando alla fine rinuncia e va via, il mezzo di trasporto semplicemente sparisce nel nulla.