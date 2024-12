Capcom ha lanciato un bundle Okami + Kunitsu-Gami per celebrare l'annuncio del seguito di Okami

Una delle maggiori sorprese ai The Game Awards 2024 è stato sicuramente l'annuncio di un seguito di Okami in sviluppo da parte del team Clovers, nuovo studio indipendente fondato da Hideki Kamiya, e per sottolineare l'evento Capcom ha appena lanciato sul mercato un bundle che propone Okami e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess insieme.

Si tratta di un'iniziativa molto interessante per promuovere entrambi i giochi, considerando che potrebbero non essere molto noti dalla maggior parte del pubblico, e il rumore generato dall'annuncio del nuovo Okami potrebbe fornire la spinta necessaria per diffondere maggiormente entrambi i titoli.

In effetti, tutti e due sono peraltro accomunati da caratteristiche simili: oltre a rifarsi alla mitologia nipponica e allo stile pittoresco classico di tale cultura, sono stati celebrati dalla critica ma hanno un po' faticato ad affermarsi sul mercato, cosa che rende questa nuova proposta molto importante.