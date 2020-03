Google Play Store: come installarlo su smartphone Huawei

Chiaramente è possibile vivere tranquillamente anche senza i servizi Google sul proprio smartphone android; tuttavia l'assenza del Google Play Store su smartphone Huawei (conseguenza del ban inferto dagli Stati Uniti lo scorso anno) può essere davvero seccante. Ecco quindi come installare Google Play Store su smartphone Huawei.

Quello che stiamo per riportarvi è un metodo non ufficiale naturalmente, e non è detto che funzioni per tutti gli utenti: ma per la redazione di gsmarena ha funzionato, e dunque vale la pena fare un tentativo. Tutto ciò che vi occorre è l'app Chat Partner, il cui download richiede appena 147MB. Una volta lanciata, selezionate Detect Device, quindi Repair Now e infine Activate.

A questo punto riavviate il vostro smartphone Huawei, e il Google Play Store dovrebbe essere tornato a disposizione senza problemi. Da qui potrete effettuare il login con il vostro account Google e anche disinstallare l'app Chat Partner utilizzata in precedenza. La procedura, nei test di gsmarena, ha funzionato su Huawei P40 Lite, ma non su Huawei Mate 30 Pro.