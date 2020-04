Final Fantasy VII, come tutto è iniziato

Calma, calma e sangue freddo. Ci siamo quasi: desiderato, immaginato, annunciato... e poi rimandato, Final Fantasy VII Remake è finalmente dietro l'angolo... e qualcuno già lo ha giocato e magari finito. Per chi non lo sapesse - dubitiamo che esista, ma in qualche modo dobbiamo pur riempire queste prime righe introduttive, no?! - Final Fantasy VII Remake è un ambizioso progetto a episodi che renderà omaggio a uno dei più famosi giochi di ruolo nipponici in assoluto. Ancora non sappiamo quanti saranno gli episodi in questione, ma sappiamo per certo che questa prima uscita racconterà una versione riveduta, corretta e ampliata delle prime ore di gioco nel titolo originale del 1997. Perché, sì, Final Fantasy VII ha computo ventitré anni lo scorso gennaio. Magari all'epoca non eravate neppure nati, magari non ricordate bene quei fantastici anni in cui si passava dal 2D delle console a 16-bit alla magia del poligono sulle console a 32-bit, magari non vi siete mai interessati a Final Fantasy VII e ora volete saperne di più: siete nel posto giusto, e dopo aver letto come tutto è iniziato, correte a spolpare anche la nostra recensione .

Programmatori uniti

Oggi si tende a credere che, se a un progetto lavorano troppi cervelli, c'è qualcosa che non va, e il risultato non può che essere un mostro di Frankenstein senza una visione precisa. In un certo senso, la storia videoludica recente lo conferma, ma non era così che funzionava Square Enix tanto tempo fa. Quella Square - quando ancora nessuno avrebbe mai immaginato una fusione con Enix - era un continuo brainstorming e qualche volta più firme c'erano, migliore era il gioco. Final Fantasy VII è nato proprio in quest'ottica. Hironobu Sakaguchi, lo storico director dei primi cinque episodi, aveva appena finito di lavorare a Final Fantasy VI come producer e nel 1994 stava già pensando al Final Fantasy successivo e al team che voleva riunire e che comprendeva sicuramente Yoshinori Kitase, il director che, insieme a Hiroyuki Ito, aveva scelto per la sesta Fantasia e che, come lui, era un appassionato cinefilo. Final Fantasy VII avrebbe probabilmente seguito le orme dei suoi predecessori, tuttavia Sakaguchi dovette posporre ogni riflessione perché Square aveva bisogno di ogni cervello per concludere la lavorazione di un altro titolo ambizioso e rivoluzionario, Chrono Trigger.

Chiusa la parentesi Chrono Trigger che era già il 1995, nell'aria si sentiva il profumo dei nuovi hardware in uscita. A quel punto, lavorare a Final Fantasy VII per SNES e in 2D sembrava irragionevole, ma il futuro fatto di poligoni appariva altrettanto oscuro e misterioso per una Square che era tanto legata alla pixel art e che col 3D non aveva praticamente mai lavorato. Nonostante ciò, Sakaguchi vedeva nei nuovi processori l'inconfondibile futuro cinematico della serie grazie alle possibilità offerte dalla computer grafica. Kitase, inizialmente, non era stato dello stesso avviso. Sebbene fosse molto attratto dal 3D, specialmente dopo aver giocato 4D Sports Boxing e aver visto in azione Alone in the Dark, Kitase riteneva che un cambiamento tanto importante avrebbe potuto turbare il pubblico giapponese che ormai si era affezionato ai pixel del Super Nintendo. Così, dopo aver optato per una combinazione di personaggi in 2D e ambientazioni in 3D, il team trova il compromesso nella soluzione opposta: personaggi poligonali che si muovono in scenari prerenderizzati. L'altra filosofia sarebbe stata usata poi in Xenogears qualche tempo dopo.

A proposito di Xenogears, vale la pena sottolineare il suo apporto indiretto allo sviluppo di Final Fantasy VII. Tetsuya Takahashi aveva contribuito enormemente al successo di Final Fantasy VI in qualità di direttore artistico, e questa era una delle ragioni per cui Square gli aveva affidato un intero progetto, Xenogears appunto. Per questo motivo, Takahashi non può partecipare allo sviluppo di Final Fantasy VI e Sakaguchi recluta al suo posto Yusuke Naora, che aveva già lavorato a Final Fantasy VI e Chrono Trigger. Naora, poverino, si ritrova catapultato in un mondo di pazzi: Sakaguchi vuole implementare spettacolari sequenze in computer grafica che - ancora non lo sa - costeranno uno sproposito, Kitase sta imparando da zero a programmare in 3D, e lui che è abituato a disegnare in un'elegante grafica 2D deve relazionarsi con una filosofia completamente nuova. Non è un'impresa facile, così mentre Naora si raccapezza e comincia a disegnare il mondo di Final Fantasy VII - Zozo è una delle sue prime creazioni - Sakaguchi gli affianca un altro artista destinato a diventare un VIP: Tetsuya Nomura. Quest'ultimo era entrato in Square come debugger ai tempi di Final Fantasy IV e aveva lavorato come grafico a Final Fantasy V e Final Fantasy VI: per il sesto episodio, Nomura aveva concepito i personaggi di Setzer e Shadow.

Nomura, tuttavia, si ritrova a dover fare molto di più che limitarsi a disegnare i personaggi. In un certo senso, scrive le loro storie e le propone a Sakaguchi, il quale aveva soltanto una vaga idea della storyline su cui doveva incentrarsi Final Fantasy VII, anche perché, gettate le basi, si era concentrato principalmente sulla programmazione del sistema di combattimento (è stato lui a inventare la Materia). Nomura è un eccentrico e Naora serve a fargli da contraltare, perché Final Fantasy VII deve avere un terreno fermo sotto i piedi, prediligendo un angolo più realistico rispetto al passato. Per questo motivo, i personaggi devono perdere le fattezze "chibi" dei vecchi sprite e assumere una fisionomia credibile nei combattimenti. Al contempo, non bisogna esagerare sui dettagli. Nomura scende a compromessi dove può, e dove non può impone alcune intuizioni geniali: Cloud, per esempio, avrebbe dovuto avere i capelli neri e lisci per risparmiare poligoni, ma Nomura si rende subito conto che avrebbe avuto un aspetto banale e così disegna la sua chioma appuntita. Quando gli contrappone il look di Sephiroth, Nomura si ispira alla rivalità dei leggendari Musashi Miyamoto e Kojiro Sasaki.