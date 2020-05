The Last of Us 2 ora ha anche la sua birra ufficiale

The Last of Us 2 ha una sua birra ufficiale: la special Space Camper Cosmic IPA six-packs, realizzata dalla Boulevard Brewing Company. Per intrattenersi in allegria mentre si vivono le avventure di Ellie e Joel, verrebbe da dire.

Non è la prima volta che viene realizzata una birra per promuovere un videogioco. Ad esempio abbiamo avuto la birra di Kingdom Come: Deliverance e quella di Fallout. In questo caso però, alla bevanda è associata anche una promozione niente male. Boulevard Brewing Company regalerà infatti dieci PS4 Pro a chi parteciperà a una competizione sul sito ufficiale della birra. Purtroppo il concorso è valido solo per gli Stati Uniti, quindi non sperate di poterne vincere una. Attualmente hanno partecipato 28785 persone e mancano 104 giorni alla fine dell'iniziativa.

Per il resto vi ricordiamo che The Last of Us 2 è un'esclusiva PS4 e sarà disponibile a partire dal 19 giugno 2020.