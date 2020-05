League of Legends: parte la Mid-Season Streamathon per sostenere i soccorsi contro il COVID-19

Il 30 maggio 2020 parte la Mid-Season Streamathon di League of Legends, un'iniziativa pensata da Riot Games per sostenere i soccorsi che stanno lottando contro il COVID-19. Si tratta, infatti, di una maratona mondiale che ha come obiettivo la celebrazione della community di League of Legends e la raccolta fondi per gli aiuti contro il COVID-19. Dal 30 maggio all'1 giugno, fan, leghe, ospiti speciali e giocatori si uniranno online in uno spettacolo internazionale sostenuto da partner come Mastercard, State Farm, Red Bull e Secretlab.

La diretta vedrà oltre 48 ore di programmazione ininterrotta che coinvolgerà i diversi continenti. Il tutto culminerà in una battaglia tra squadre europee, uno scontro tra influencer in cui si affronteranno Yoda e Kami in Brasile, e gli incontri della Mid-Season Cup tra le migliori squadre di LPL e LCK.

I fan potranno fare donazioni per sostenere una rete globale di organizzazioni no-profit che stanno affrontando l'emergenza COVID-19 in tutto il mondo. Queste donazioni saranno gestite attraverso il Riot Games Social Impact Fund che girerà gli aiuti a organizzazioni in tutto il mondo come l'ImpactAssets COVID Response Fund e il GlobalGiving Coronavirus Relief Fund. Fino a oggi, Riot Games ha donato in totale 4,5 milioni di dollari per i soccorsi contro il COVID-19.

Come fare a partecipare? Basterà collegarsi all'indirizzo watch.lolesports.com e trovare la diretta preferita tra le tante lingue proposte.

Di seguito la programmazione della maratona: tutti gli orari sono per la fascia oraria del pacifico, quindi aggiungete un +9 ad ogni cosa che vedete (tanto per intenderci, l'apertura sarà il 30 alle 2 di notte).