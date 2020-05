Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, la colonna sonora è ora disponibile su Spotify

Activision ha finalmente pubblicato la leggendaria colonna sonora di Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, due giochi che, anche grazie al loro sound, hanno davvero definito un'epoca. Tutti i brani sono disponibili su Spotify in versione completamente rimasterizzata.

Il recente annuncio di Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 ha riportato in auge questi due classici per Dreamcast, Nintendo 64 e PlayStation. I giochi di Activision, oltre ad una grafica eccezionale per l'epoca e un gameplay complesso ed appagante, erano celebri per la colonna sonora, in grado di alternare brani post-punk, metal e rock assolutamente energetici ed esaltanti. Come sottolineavamo qualche giorno fa manca qualche pezzo, ma l'anima è rimasta intatta.

Nulla a che vedere col sound di NBA 2K20, la cui soundtrack è stata arricchita recentemente con brani di Travis Scott, Roddy Ricch e Schoolboy Q. Senza voler offendere nessuno, ma volete mettere questi nomi coi Bad Religion, Rage Against The Machine o Papa Roach?

Nel caso in cui voleste anche voi fare un tuffo nel passato Activision ha pubblicato su Spotify, potrete trovare la playlist a questo indirizzo, l'intera colonna sonora dei due giochi. Anche l'OST, come tutto il resto dell'esperienza, tornerà immutata e sarà "semplicemente" rimasterizzata per rispettare gli standard qualitativi odierni.

Volete qualche nome? Guerrilla Radio, You e No Cigar.

Un buon modo per aspettare l'uscita di Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, non trovate?