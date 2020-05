Dragon Ball: Goku contro il COVID-19, chi vincerà?

Vediamo questo simpatico filmato dedicato a Dragon Ball Z in cui un Goku videoludico affronta il COVID-19 come se fosse l'avversario di un picchiaduro a incontri. Il pericoloso virus arriva dallo spazio e Goku inizia a malmenarlo senza troppi riguardi. Purtroppo l'avversario si rivela più ostico del previsto e inizia a moltiplicarsi. A quel punto intervengono tutti gli altri personaggi principali della saga (e non solo) ad aiutare, fino all'eliminazione totale del coriaceo nemico.

Da notare che il gioco utilizzato per registrare il filmato, poi editato dal canale GamebillStudio, è Hyper Dragon Ball Z, un picchiaduro a incontri amatoriale e completamente gratuito realizzato con il motore MUGEN, che potete scaricare cliccando qui. Leggiamone una breve descrizione:

A differenza di altri giochi gratuiti realizzati dai fan, questo non prende in prestito la grafica dai titoli commerciali. Al contrario, i creatori del gioco hanno rifatto tutto da zero, così da renderla somigliante alla grafica dei picchiaduro di Capcom degli anni '90.

Il gioco è stato sviluppato con il motore MUGEN e viene costantemente aggiornato. Si basa sui personaggi di Dragon Ball Z, ciascuno con delle mosse speciali prese direttamente dal manga/anime.