Crucible, provato lo sparatutto free-to-play in terza persona di Amazon Games

Se il nome Crucible dovesse esservi sfuggito dai radar, o far risuonare una debolissima campana nella vostra mente, è più che normale: lo sparatutto a squadre è stato fra i tre giochi annunciati da Amazon al TwitchCon quattro anni fa e non si può dire che abbia fatto chissà quale scalpore. Gli altri due erano Breakway, poi cancellato, e New World , MMORPG ambientato in una versione alternativa e molto ostile dell'America del 1492 sul quale abbiamo recentemente fatto il punto . Circa un paio di settimane fa siamo stati invitati virtualmente a una sessione hands on di Crucible, tornato sotto i riflettori e disponibile da domani 20 maggio: ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi e divertiti, perché ci siamo scontrati con un gioco che pur senza reinventare la proverbiale ruota prova a fare qualcosa di diverso in uno scenario dove si inseguono e ricalcano i soliti generi. Anzitutto, cos'è di preciso Crucible?

Attendendoci alla sua descrizione, Crucible è uno sparatutto competitivo in terza persona , a squadre e free-to-play, sviluppato da Relentless Studio sotto l'egida di Amazon Games. Scegliendo un cacciatore in un roster vario composto da umani, alieni e robot, ciascuno con armi e abilità distintive, il giocatore scende in campo assieme ai compagni per misurarsi contro altre squadre in tre diverse modalità di gioco che mescolano il PvP con il PvE . In quattro anni si è saputo poco o nulla di un gioco che all'inizio sembrava un vago miscuglio di idee, prese dai tipici sparatutto multigiocatore, affiancate da alcune caratteristiche proprie dei battle royale. Qualsiasi cosa fosse nella sua fase embrionale, oggi Crucible è cambiato in maniera significativa e pur mantenendo alcuni elementi battle royale si focalizza su obiettivi da portare a termine; non solo in base alla modalità di gioco ma anche una volta calati nel vivo dell'azione, i giocatori devono pianificare e attenersi a una strategia senza caricare a testa bassa il bersaglio principale. Sebbene a prima vista si creda di vincere facile bollandolo come un clone TP di Overwatch, pad alla mano ci si rende conto di quanto la definizione sia ingiusta: sì, le basi hanno qualcosa di familiare, ma Relentless Studio ha scelto soluzioni accattivanti nel suo titolo di debutto, quanto basta per impegnarvi mentre sviluppate il vostro eroe e al contempo vi assicurate di cooperare al meglio con la vostra squadra. Ispirato allo sparatutto di Blizzard ma anche al fu Evolve, Crucible può riassumersi in tre precetti chiave: caccia, aumenta di livello, adattati .

La caccia è aperta

Heart of the Hive, Alpha Hunters e Harvester Command: sono queste le tre modalità disponibili al lancio di Crucible, ciascuna con il proprio tocco di, se non vogliamo definirla originalità, personalità. Andando in ordine inverso, Harvester Commander è la più lineare di tutte poiché prevede la conquista di specifici checkpoint per avere il controllo dei macchinari che estraggono Essenza, così da assicurarla a voi e alla squadra. Questa fonte di energia si ottiene anche uccidendo le creature che abitano la mappa - da qui la natura PvE del gioco - ed è un punto focale della vostra strategia. L'Essenza serve a far salire di livello la squadra ed è condivisa, ciò significa che a prescindere da chi la ottenga questa verrà distribuita a tutti i compagni: una meccanica interessante che valorizza quel gioco di squadra cui Crucible vuole puntare, dando ai giocatori la possibilità (spesso tradotta in necessità) di prendersi il giusto tempo per potenziarsi e conquistare l'obiettivo principale in maggior sicurezza, quale che sia. A ogni nuovo livello, ciascun personaggio ottiene un incremento ai danni, alla resistenza e alla salute ma soprattutto vengono sbloccate migliorie per le rispettive abilità, in grado di renderle più efficienti e far la differenza tra vittoria e sconfitta. Significa che persino in una basilare modalità come Harvester Commander, le due squadre da otto giocatori che si fronteggiano devono tenere in considerazione sì di perseguire l'obiettivo ma nel frattempo di potenziarsi, in modo da consolidare la loro posizione di dominio sugli avversari. Pur nella sua linearità, dunque, persino il controllo del territorio potrebbe diventare un'impegnativa sfida all'ultima strategia.

Alpha Hunters è la modalità più affine al concetto di battle royale: otto squadre da due giocatori si affrontano lungo una mappa, sempre tenendo conto dell'IA nemica e della ricerca di Essenza, che con il tempo si restringe portando inesorabilmente allo scontro. L'aspetto interessante risiede nel fatto che perdendo il proprio compagno di squadra non si è obbligati a combattere contro i restanti avversari da soli. Si può cercare qualche altro cacciatore solitario e stabilire un'alleanza temporanea: questo sistema è stato pensato proprio per evitare che i giocatori rimasti da soli si trovino in balia di uno scontro impari, ma al contempo porta ad alcune dinamiche interessanti nella combinazione dei personaggi (che vi spiegheremo a breve). Tenete però in considerazione che le alleanze sono, per l'appunto, temporanee perché nel momento in cui la vostra squadra improvvisata dovesse arrivare alla fine della partita, solo uno potrà uscirne vincitore.



Arriviamo alla modalità più distintiva di Crucible, quella che fa un miglior uso degli elementi di gioco: Heart of the Hive. Due squadre da quattro giocatori si muovono lungo la mappa nell'attesa che appaia, in una specifica zona segnata sulla mappa, un gigantesco alveare da abbattere per ottenerne il cuore. Chi ne guadagna tre per primo, vince. La chiave per la vittoria è sfruttare al meglio i tempi morti per potenziare la propria squadra, catturare escavatrici e piccole stazioni sparse per potenziarsi, ma soprattutto e per l'ennesima volta non lanciarsi a testa bassa contro il nemico - in questo caso inteso come l'alveare. Non si parla infatti di una creatura amorfa ma di qualcosa fortemente contrario all'essere eliminato e per questo ben deciso a difendersi da chiunque entri nel suo raggio d'azione: la grande quantità di vite lo rende un avversario ostico, se si considera che bisogna anche tenere d'occhio la squadra rivale, ed è qui che la composizione della squadra in particolare dà il suo meglio. La cooperazione, invece, deve essere calcolata al millimetro quando entra in gioco la cattura del cuore lasciato dall'alveare: questi apparirà nel punto in cui avete ucciso la creatura e uno dei giocatori deve sacrificarsi per raccoglierlo, rimanendo indifeso per tutto il tempo necessario a farlo. Qui entra in gioco la sinergia tra giocatori e la composizione della squadra, essenziali per difendere la posizione in quei pochi ma estenuanti secondi. Chiunque sia adibito alla raccolta del cuore può essere sbalzato via da un attacco fisico, mentre i proiettili non interromperanno l'azione ma faranno comunque danno, perciò bisogna sempre valutare la situazione prima di agire e rischiare di danneggiare il team facendosi uccidere in tempo zero.