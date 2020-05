Animal Crossing: New Horizons, rape a 581 stelline: venite a venderle da Multiplayer.it

Non è facile diventare ricchi su Animal Crossing: New Horizons, ma se esiste un modo per farlo allora probabilmente prevede la vendita delle rape. Oggi anche voi potrete diventare milionari, perché la nostra isola le compra a 581 stelline, e siccome siamo magnanimi e generosi permetteremo a tutti i nostri utenti di correre a venderle.

La procedura per vendere le rape a 581 stelline su Animal Crossing: New Horizons con Multiplayer.it è molto semplice: lasciate un commento all'interno di questo articolo, e il proprietario dell'isola provvederà a contattarvi uno alla volta, in ordine, fornendovi il codice Dodo per viaggiare. Non è necessario pagare una tassa d'ingresso, né sarà troppo complesso trovare il negozio di Marco e Mirco grazie al pratico corridoio già predisposto.

Va da sé che è necessario possedere una connessione ad internet e un abbonamento al Nintendo Switch Online attualmente attivo. Non sapendo cos'altro scrivere in questo paragrafo, vi invitiamo a dare un'occhiata ai modelli di Tomb Raider da indossare su Animal Crossing: New Horizons.