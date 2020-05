The Last of Us 2 in bundle con PS4 Pro per un'edizione speciale della console

Sony ha annunciato una PS4 Pro in edizione limitata a tema The Last of Us 2 che sarà lanciata in bundle con il gioco. Disponibile dal 19 giugno 2020, include PS4 Pro con finitura opaca e l'incisione del tatuaggio di Ellie, un controller wireless DualShock 4 in edizione limitata, una copia fisica di The Last of Us Parte II e un codice per riscattare contenuti digitali, tra i quali un tema dinamico, nuovi avatar e altro ancora.

Oltre alla console, anche il Dualshock 4 sarà decorato a tema The Last of Us 2, con finitura opaca Steel Black, dettagli bianchi e shape PlayStation. Nella parte in basso a destra del controller sarà inciso il tatuaggio di Ellie, mentre sul touchpad sarà inciso il logo di The Last of Us 2.

Leggiamo le parole di John Sweeney, l'art director di Naughty Dog, che ha fatto alcune considerazioni sul design finale:

"Quando abbiamo svelato The Last of Us Parte II, non immaginavamo quanto gli appassionati avrebbero amato il tatuaggio di Ellie. Sin dal subito, sui social media sono cominciate a comparire versioni reali del tatuaggio e i fan hanno continuato a condividere le immagini dei loro nuovi tatuaggi settimana dopo settimana.

Quando si è presentata l'occasione di creare una PS4 Pro di The Last of Us Parte II, ho collaborato con il nostro graphic designer, Angel Garcia, valutando diverse idee. Eppure continuavamo a tornare sul concept del tatuaggio di Ellie. A quel punto era diventato un simbolo del gioco stesso e della community, come il logo delle Luci al tempo del primo episodio. Era ormai una scelta obbligata, ma ci siamo chiesti: possiamo inciderlo? Non era mai stato fatto prima, quindi non sapevamo nemmeno se fosse possibile. Grazie all'incredibile dedizione dei team PlayStation, tuttavia, alla fine siamo giunti a una soluzione.

Il risultato ci sembra qualcosa di assolutamente speciale. Un design che rende onore alla passione dei nostri fan e di cui siamo molto fieri.

Non vediamo l'ora di potervelo mostrare e, soprattutto, che possiate finalmente giocare The Last of Us Parte II!".

Previste anche delle cuffie a tema The Last of Us 2, una limited edition delle Gold Wireless Headset, che avranno una finitura opaca steel black e padiglioni interni rosso scuro. Anche qui ci sarà inciso il tatuaggio di Ellie e il logo del gioco (saranno esclusive di Amazon). Vediamo ora qualche immagine:

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Last of Us 2 è un'esclusiva PS4. Recentemente è stato mostrato un nuovo video del gioco, parte di una serie che ci illustrerà tutti i dettagli di quello che si preannuncia come un altro fantastico viaggio.