Dragon Ball Z, Androide C16 prende vita in un cosplay eccezionale

Torna l'appuntamento con i cosplay più riusciti degli ultimi giorni: oggi vi proponiamo nuovamente un costume a tema Dragon Ball Z, ben noto manga e anime di Akira Toriyama. Tuttavia eccezionalmente il soggetto non sarà un personaggio in femminile: Androide C16 ruberà il posto a Bunny Bulma, C18 e compagnia.

Sicuramente di cosplay fedeli a tema Dragon Ball Z ne avrete visti chissà quanti: ma siamo praticamente certi che pochissimi reggeranno il confronto con questo Androide C16. Il lavoro del cosplayer dannymcfly sembra trasportare direttamente il personaggio in questione nel mondo reale: C16 prende vita, c'è poco da aggiungere. Non solo il volto dell'artista richiama molto da vicino la creatura del Dottor Gelo, ma anche gli accessori, i particolari e l'atteggiamento sono perfetti. Da ultimo non manca neppure l'uccellino sulla spalla sinistra: e voi ricorderete certamente quanto Androide C16 amasse in fin dei conti la natura.

Eccovi in un'immagine il cosplay eccezionale dedicato ad Androide C16 di Dragon Ball Z: siamo curiosissimi di conoscere il vostro parere, potete esprimerlo nel campo dedicato ai commenti. Prima di salutarci, invece, date un'occhiata agli altri costumi che vi abbiamo proposto negli ultimi giorni, nello specifico a quelli qui di seguito riportati: