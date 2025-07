Il grande successo è tuttavia arrivato con il prequel Call of Juarez: Bound in Blood , nel 2009, forte di una trama che raccontava la gioventù dei fratelli McCall sul drammatico sfondo della guerra civile americana.

Nata su PC nel 2006 e approdata in seguito su Xbox 360, la serie di Call of Juarez ha puntato fin dall'inizio a reinterpretare il genere degli sparatutto in prima persona, sfruttando un'ambientazione western e meccaniche particolarmente solide.

Techland starebbe lavorando a un nuovo episodio di Call of Juarez : lo riferisce il noto leaker Tom Henderson, che ha parlato di uno sviluppo che va avanti ormai da qualche tempo e di un gioco basato su Unreal Engine anziché Chrome Engine, come i precedenti capitoli.

Non solo Dying Light

La serie di Dying Light ha venduto oltre 30 milioni di copie e si pone dunque come il franchise di riferimento per Techland, ma lo studio vuole continuare in qualche modo a diversificare i propri progetti e in tal senso il ritorno di Call of Juares avrebbe particolarmente senso.

Sopravvissuto alle recenti cancellazioni, il nuovo episodio proverà senz'altro a sfruttare le potenzialità dell'Unreal Engine 5 per consegnarci scenari ancora più ricchi e dettagliati, a tutto vantaggio delle atmosfere che da sempre caratterizzano la saga.