Dying Light, la serie Techland ha venduto oltre 30 milioni di copie

La serie di Dying Light ha totalizzato finora vendite per oltre 30 milioni di copie: lo ha annunciato Techland nell'ambito delle celebrazioni per il primo anniversario del sequel, confermando il grande successo di questa proprietà intellettuale.

A proposito dell'ultimo capitolo, è stato rivelato un nuovo DLC per Dying Light 2: Stay Human in arrivo nel 2023, nonché una roadmap che include il supporto a Steam Deck e molto altro, mentre immaginiamo che gli sviluppatori stiano ponendo le basi per il futuro del franchise.

Dopo aver dato vita nel 2011 alla serie Dead Island per conto di Deep Silver, lo studio polacco ha continuato a offrire esperienze action survival in prima persona a base di zombie, specializzandosi in un genere dal grande potenziale e diventando anche publisher a partire da Torment: Tides of Numenera.

"Il team continua a dimostrare il proprio incrollabile impegno per creare esperienze indimenticabili da offrire ai giocatori di tutto il mondo, ma non ci fermeremo qui e continueremo a supportare Dying Light 2: Stay Human con fantastici contenuti negli anni a venire", ha dichiarato il chief creative officer Adrian Ciszewski.

"Questi fantastici numeri parlano da soli e confermano il successo del franchise di Dying Light", ha aggiunto il chief publishing officer Oleg Klapovskiy. "Abbiamo potuto raggiungere risultati simili solo grazie alla nostra fantastica comunità, e voglio approfittare dell'occasione per ringraziare tutti per il grande supporto."