Mario Kart World domina ancora la classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2

Com'era lecito attendersi, Mario Kart World non ha alcuna intenzione di abbandonare il comando della classifica eShop dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2, forte dei numeri assolutamente straordinari che continua tuttora a macinare.

Mario Kart World Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Split Fiction The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Upgrade Pack Street Fighter 6 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - NS2 Edition The Legend of Zelda: Breath of the Wild - NS2 Edition The Legend of Zelda: Breath of the Wild Upgrade Pack Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Qualcosa però si muove, alle spalle del kart racer Nintendo: Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo e Cyberpunk 2077: Ultimate Edition si sono scambiati di posto, e lo stesso hanno fatto Split Fiction e l'upgrade pack di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Street Fighter 6 mantiene la sesta posizione, seguito anche qui dai due episodi di The Legend of Zelda, mentre al decimo posto assistiamo al debutto della raccolta rimasterizzata Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4.