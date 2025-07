Il trailer presenta alcune sequenze particolarmente frenetiche e colorate, caratterizzate da una grafica in cel shading che prova a riprodurre in maniera fedele lo stile dell' anime di Shangri-La , che tornerà presto con una terza stagione.

Shangri-La Frontier: The Seven Colossi consentirà infatti di giocare con una sola mano e cimentarsi con spettacolari scontri con i boss man mano più complessi, alternandosi alla guida di due diversi personaggi.

Pochi i dettagli sul tie-in, per il momento: sappiamo solo che ci catapulterà in un'interpretazione tridimensionale del mondo di Shangri-La e vanterà un sistema di controllo touch particolarmente semplice e immediato.

Shangri-La Frontier: The Seven Colossi è stato annunciato per iOS e Android da Netmarble, che ha pubblicato un trailer dedicato al gioco a ben due anni dal primo teaser, quando ormai si pensava che il progetto fosse sparito nel nulla.

Che cos'è Shangri-La Frontier?

Nato come web novel, in maniera simile a One Punch Man, che tornerà con la terza stagione a ottobre, Shangri-La Frontier racconta le vicende di Rakuro Hizutome, un adolescente ossessionato dai videogiochi-spazzatura che un giorno decide di cimentarsi con un titolo in realtà virtuale che vanta oltre trenta milioni di utenti.

Per farlo decide di usare un avatar mascherato, Sunraku, e sfruttare le sue grandi abilità con i giochi pieni di bug e glitch al fine di imporsi all'interno di questo universo digitale e dominarlo, battendo qualsiasi avversario lungo il cammino.