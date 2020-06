The Last of Us 3 o un gioco completamente nuovo nel futuro di Naughty Dog

The Last of Us 3 o un gioco completamente nuovo potrebbero essere nel prossimo futuro di Naughty Dog, o almeno queste sembrano essere le due possibilità a cui Neil Druckmann sta pensando attualmente, sebbene ovviamente ci sia da considerare l'attività del team intero.

Quello che emerge piuttosto chiaramente è che sembra improbabile un ritorno di Uncharted, con Uncharted 4: Fine di un Ladro considerato in maniera abbastanza condivisa un finale definitivo per la serie. Questo però non significa una sua conclusione totale: già Neil Druckmann aveva parlato della possibilità di un Uncharted 5 lasciando la questione ancora aperta, ma sembra improbabile che un nuovo capitolo possa essere affidato direttamente agli autori della serie principale.

"La prossima cosa potrebbe essere Parte 3 oppure una nuova proprietà intellettuale", ha affermato Druckmann in una nuova intervista a GQ, facendo capire come ci sia la possibilità di un The Last of Us 3 come prossimo progetto di Naughty Dog, oppure di qualcosa di completamente inedito come una nuova proprietà intellettuale.

"Quando si inizia a concludere le storie, creativamente ci sono sempre meno responsabilità da tenere in considerazione e la mia mente non può far altro che pensare a cosa potrà essere fatto in seguito", ha affermato il director di The Last of Us 2. Tra le novità più prossime e vicine, intanto, c'è la serie HBO basata su The Last of Us, un impegno che Druckmann sta prendendo molto sul serio anche perché "ci consente di concentrarci completamente sui personaggi e sul dramma, per mostrare altri aspetti di queste cose".

Intanto, proprio oggi è emerso che la patch del day one di The Last of Us 2 dovrebbe contenere il Photo Mode, la galleria di concept art e altre novità aggiuntive.