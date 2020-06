PES 2020: Chiellini, Matuidi, Griezmann e altri si sfidano contro il Coronavirus

PES 2020 ospiterà la sfida fra Chiellini, Matuidi, Griezmann e tante altre stelle dello sport, che si affronteranno in una Solidarity Challenge per racccogliere donazioni per il contrasto al Coronavirus.

Il torneo, che si svolgerà dal 12 al 14 giugno 2020 in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, vedrà appunto giocatori come Giorgio Chiellini e Antoine Matuidi impegnati in match di eFootball PES 2020.