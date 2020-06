Captain Tsubasa: Rise Of New Champions un trailer presenta l'Olanda di Klismann e Dirk

Un nuovo trailer di Captain Tsubasa: Rise Of New Champions presenta la nazionale giovanile olandese capitanata da Ruud Klismann, Leon Dirk e Hans Doleman. Gli Orange sono una nazionale famosa per il Calcio Totale, uno stile di gioco veloce e votato all'attacco. Per questo motivo tutti i componenti di questa selezione sono tecnicamente molto validi, rendendo in questo modo l'Olanda un avversario temibile.

Ecco i principali calciatori che giocano nelle fila olandesi:

Gert Kaiser - Un attaccante della nazionale giovanile olandese. È un realizzatore dall'indole allegra che punta alla porta dopo aver attraversato rapidamente il campo.

Ruud Coulisseman - Centrocampista della nazionale giovanile olandese. È il regista della squadra, e controlla ogni partita supportando Kluivoort e rimanendo sempre dietro di lui.

Brian Kluivoort - Attaccante della nazionale giovanile olandese che indossa la maglia numero 14. È un atleta straordinario e si dice che non abbia pari in Europa in quanto a dribbling e tiri. Molto sicuro di sé, guida la squadra con un atteggiamento molto autoritario.

Jovan Lensenblink - Un attaccante della nazionale giovanile olandese. Estremamente razionale, si mette sempre a confronto con gli avversari e analizza la situazione con freddezza prima di ogni tiro.

Leon Dirk - Difensore della nazionale giovanile olandese. Ruba la palla agli avversari travolgendoli grazie alla potenza del suo fisico poderoso.

Hans Doleman - Il portiere della nazionale giovanile olandese. È persino più robusto di Dirk, e protegge la porta da ogni tiro con la sua forza incredibile.

Che ve ne pare? Attendete con ansia questo ritorno di Holly e Benji?