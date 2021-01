Xbox Series X|S: due grossi giochi non annunciati per il 2021 e possibile accordo con LucasFilm Games

Xbox Series X|S sembrano avere altre frecce al proprio arco, con almeno due grossi giochi non ancora annunciati previsti per il 2021 e anche un possibile accordo, forse di esclusiva, con LucasFilm Games.

Abbiamo visto di recente l'elenco con tutte le esclusive in uscita nel 2021 per Xbox Series X|S ma a quanto pare queste non raccontano l'intera storia prevista per quest'anno. D'altra parte, è anche normale che sia così, considerando che difficilmente al 15 di gennaio si può dichiarare chiuso il discorso per quanto riguarda tutte le novità previste nel corso dell'anno appena iniziato.

Come è emerso in precedenza, dunque, Xbox ha altri giochi non ancora annunciati in arrivo nel 2021, come abbiamo già riferito in base alla testimonianza di uno sviluppatore di DICE, ma una ulteriore testimonianza in questo senso arriva anche da Jez Corden.

Il giornalista di Windows Central ha riferito, nel corso di una puntata del podcast Xbox Two, di essere a conoscenza del fatto che almeno "due grossi giochi" sono in arrivo da Xbox per il 2021, ma ancora senza una data di uscita precisa.

A queste voci possiamo aggiungerne anche un'altra: Ed di XboxEra, insider che si è dimostrato piuttosto affidabile in alcune uscite precedenti, ha affermato durante una puntata del suo podcast che Microsoft pare sia in discussione con LucasFilm Games per "qualcosa", che a quanto pare non sarebbe il già annunciato Indiana Jones ma un'altra proprietà intellettuale.

Potrebbe dunque esserci un accordo di esclusiva tra LucasFilm Games e Microsoft per un altro titolo appartenente all'universo LucasArts. Il pensiero corre subito a Knights of the Old Republic, considerando che Obsidian è ora parte di Xbox Games Studios, tuttavia è difficile che il team abbia modo di lavorare anche a questo, considerando i numerosi progetti che sta portando avanti tra Avowed, Grounded e gli altri.

Tra le possibilità c'è inoltre un'altra ipotesi affascinante: che si possa trattare del ritorno di una delle avventure grafiche storiche di LucasArts affidata a Double Fine, ma ovviamente si tratta solo di supposizioni su voci di corridoio assolutamente incontrollate.