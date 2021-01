New Super Mario Bros 3 per Nintendo Switch in arrivo?

New Super Mario Bros 3 per Nintendo Switch potrebbe essere in arrivo, in base a quanto riferito da alcune fonti che hanno rilevato la presenza del titolo sul sito ufficiale Nintendo, a quanto pare.

Non ci sono informazioni ufficiali al riguardo, ma sembra che il titolo New Super Mario Bros 3 sia emerso sul sito della compagnia, specificamente per la piattaforma Nintendo Switch, dunque sembrerebbe trattarsi di un capitolo nuovo della serie.

Non è la prima volta che emergono voci di corridoio al riguardo e un titolo del genere potrebbe rientrare nei festeggiamenti per il 35esimo anniversario di Super Mario che ricorrono in questi mesi, dunque l'esistenza di un gioco del genere non è propriamente fuori dal mondo, anche se sarebbe comunque strana una sua apparizione in questo modo.

In ogni caso, tra i tweet c'è anche quello che sembra essere uno screenshot effettuato sulla pagina del sito Nintendo nel quale è visibile la traccia di New Super Mario Bros 3 per Nintendo Switch, che appare come titolo ancora da annunciare. Potrebbe essere ovviamente un'operazione di fotoritocco, ma non è escluso che possa essere stato un effettivo errore di visualizzazione anticipata del prodotto da parte del sito ufficiale.

Dovrebbe trattarsi, nel caso sia veramente in arrivo, del nuovo capitolo nella serie di platform in 2D dedicata a Mario da parte di Nintendo, un nuovo gioco specificamente sviluppato per Nintendo Switch sullo stesso stile dei precedenti, che recuperano l'impostazione classica della serie ma con una nuova veste grafica "2,5D". D'altra parte, con tutte le voci relative a un possibile nuovo Nintendo Direct, potrebbe esserci spazio per un annuncio del genere all'interno delle celebrazioni per il 35esimo anniversario di Super Mario, nelle quali rientra anche l'uscita di Super Mario 3D World + Bowser's Fury.