Nintendo Direct, nuova puntata in arrivo a gennaio? L'archivio si aggiorna

I Nintendo Direct arrivano a sorpresa, ormai questo lo sappiamo bene, tuttavia i fan hanno escogitato dei metodi che consentono di ottenere degli indizi su possibili novità al riguardo e l'aggiornamento del sito ufficiale con l'archivio dei video, cosa che è stata rilevata in queste ore, ha dimostrato di poter essere spesso collegato a una nuova puntata in arrivo.

Intendiamoci, si tratta sempre di elementi vaghi e non necessariamente collegabili a effettive novità previste, ma in mancanza di qualsiasi informazione ufficiale da parte di Nintendo ce li facciamo bastare per il momento. Come riferito su Reddit, alcuni utenti hanno utilizzato il sito VisioSpark per effettuare un controllo sugli aggiornamenti effettuati da Nintendo al sito ufficiale relativo ai Nintendo Direct e hanno scoperto un aggiornamento recente.

Sembra infatti che Nintendo abbia effettuato un aggiornamento all'archivio il 4 gennaio: questo di per sé significherebbe poco, ma in molti casi questi movimenti hanno trovato corrispondenza con la necessità di fare spazio a nuovi video da inserire nella playlist.

Tali aggiornamenti al sito sono stati fatti in corrispondenza della trasmissione dei due recenti Direct Mini: Partner Showcase andati in onda nei mesi scorsi, a poche ore di distanza dall'effettiva diffusione dei video. La speranza è dunque che questo aggiornamento riguardi il prossimo arrivo di un nuovo Nintendo Direct, magari in questo caso in versione standard.

Sono ormai mesi che la community aspetta un vero e proprio Nintendo Direct che presenti le novità in arrivo per Nintendo Switch e trovandoci ormai a gennaio 2021 potrebbe essere un momento ideale per tracciare un programma sulle prossime uscite per la console.

In effetti, è passato ormai più di un anno dall'ultimo Nintendo Direct standard, considerando che gli ultimi episodi sono stati tutti incentrati su argomenti specifici o sono stati delle versioni Mini dedicate ai partner: ricordiamo infatti il Nintendo Direct per il 35° anniversario di Super Mario, il Monster Hunter Direct e il Nintendo Mini Direct di settembre, il Nintendo Direct Mini: Partner Showcase di ottobre e il Super Nintendo World Direct di dicembre, ma l'ultimo Nintendo Direct vero e proprio risale addirittura a settembre 2019.