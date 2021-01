PlayStation Now, gennaio 2021: ecco i nuovi giochi PS4 aggiunti al catalogo

I giochi in questione dovrebbero essere già disponibili nel catalogo di PS Now in queste ore in Europa, nonostante non ci sia ancora un annuncio ufficiale da parte di Sony. In attesa di eventuali informazioni ulteriori, questi sono i titoli che risultano aggiunti al catalogo di PlayStation Now per gennaio 2021:

PlayStation Now espande ancora il proprio catalogo a gennaio 2021 con una nuova mandata di giochi PS4 , che possono essere scaricati oppure giocati in streaming da tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento al servizio Sony.

Per quanto riguarda BioShock: The Collection, si tratta della raccolta completa della serie, comprendente BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite: The Complete Edition in un'unica soluzione. Da notare peraltro che le versioni PS3 di ogni capitolo erano già disponibili sul catalogo, ma in questo caso si tratta di quelle PS4 rimasterizzate.

Frostpunk è un ottimo gestionale con elementi survival, una sorta di city builder che ci vede impegnati nella costruzione e gestione di una città in cui la lotta al freddo glaciale è di vitale importanza, costringendoci dunque a una serie di scelte in termini di politica, economia e organizzazione sociale per garantire la sopravvivenza di una comunità nel futuro distopico.

Surviving Mars è un altro strategico-gestionale incentrato sulla costruzione di colonie sulla superficie di Marte, richiedendo di organizzare risorse e strutture in modo da far espandere gli insediamenti sul pianeta rosso. Infine, The Crew 2 è un gioco di corse Ubisoft a mondo aperto che ci vede impegnati in gare su un'enorme mappa che riprende le ambientazioni degli USA, a bordo di diverse tipologie di veicoli.