Control anche in versione PC su Xbox Game Pass in arrivo tra pochi giorni

Control verrà messo a disposizione su Xbox Game Pass anche in versione PC, ora c'è la conferma ufficiale da parte dell'account del servizio Microsoft che ha annunciato la data di uscita del titolo Remedy nel catalogo dedicato alla piattaforma Windows, su cui sarà disponibile il 21 gennaio 2021.

"Cose che potete controllare in Control: vedete il video sotto. Cose che non potete controllare: il vostro hype finché non sarà disponibile in 4 giorni da oggi", si legge nel messaggio dell'account ufficiale di Xbox Game Pass per PC, con il suo solito stile ironico.

Il tweet è riportato qui sotto e, dopo un breve video con elementi di gameplay, viene riportata chiaramente la data di uscita di Control in versione PC su Xbox Game Pass: sarà il 21 gennaio, dunque manca ormai poco.

Ricordiamo che Control è già disponibile da vari giorni su Xbox Game Pass, ma finora solo in versione console, mentre dalla settimana prossima potrà essere scaricato anche per PC dagli abbonati di Xbox Game Pass per PC o Xbox Game Pass Ultimate. Ricordiamo che si tratta dell'edizione standard, dunque non dà diritto al download dell'upgrade next gen per Xbox Series X|S e PS5 che ha infine una data d'uscita ufficiale fissata per il 2 febbraio 2021, ma per gli utenti PC questo ha probabilmente scarsa rilevanza.