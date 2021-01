Bravely Default 2 avrà vari miglioramenti nella versione finale rispetto alla demo

Bravely Default 2 andrà incontro a diversi miglioramenti e cambiamenti nella versione finale rispetto a quella vista nella demo, anche grazie ai feedback ricevuti dagli utenti proprio con l'utilizzo della versione di prova diffusa in precedenza.

Oltre a parlare dei motivi del rinvio, il producer Masashi Takahashi ha toccato anche l'argomento relativo alle evoluzioni applicate a Bravely Default 2 nella sua versione finale, che a quanto pare sono state molte rispetto a come il gioco era stato pensato inizialmente.

"La lista delle cose che sono state modificate è infinita", ha affermato Takahashi, che ha poi preso in esame alcuni dei cambiamenti principali emersi nel corso dello sviluppo. Tra quelli maggiori c'è lo spostamento dell'inquadratura: la "telecamera" è stata allontanata in maniera netta all'interno dei dungeon, vendendo così incontro anche alle richieste degli utenti dopo la demo.

Inoltre sono state modificate le raffigurazioni dei volti dei personaggi all'interno dell'interfaccia, senza cambiare i modelli di partenza ma modificandone la visualizzazione in modo da renderla più pulita e facilmente riconoscibile. Sempre per quanto riguarda l'interfaccia, è stata inserita la possibilità di vedere più direttamente un confronto fra armi e armature all'interno dei menù dei negozi.

A proposito di queste modifiche all'interfaccia, che sono state attuate soprattutto dopo i feedback dagli utenti, Takahashi ha riferito di essere piuttosto imbarazzato, perché in effetti si tratta di soluzioni che avrebbero dovuto essere presenti nel gioco fin dall'inizio, senza il bisogno di suggerimenti da parte dei giocatori, ma non c'era stato nemmeno il tempo per effettuare queste revisioni.

Insomma, il producer del Team Asano si è scusato per le mancanze visibili nella demo di Bravely Default 2, assicurando comunque che molti miglioramenti sono stati applicati alla versione finale e ringraziando i giocatori per il supporto dimostrato. Di recente abbiamo visto un trailer che mostra personaggi e job del gioco Nintendo Switch.