Scott Pilgrim Vs. The World: The Game è il più grande successo di Limited Run

La scorsa settimana Scott Pilgrim vs. The World: The Game è stato rilasciato per PC e console. Il gioco originale era uscito su Xbox 360, ma era poi stato rimosso: ora, finalmente, è tornato a disposizione. Inoltre, Limited Run ha realizzato anche una versione fisica del gioco. Quest'ultima, secondo la segnalazione dell'editore stesso, è il più grande successo di Limited Run.

Come potete vedere nel tweet presente in calce, Scott Pilgrim vs. The World: The Game ha venduto 25.000 copie in formato Switch in sole tre ore. Limited Run, tramite Douglas Bogart, afferma quindi che si tratta della release più grande "di tutti i tempi". Potrebbe non sembrare un numero enorme, ma ricordiamo che si tratta di un gioco "di nicchia", soprattutto in formato fisico. Sottolineiamo inoltre che il risultato è stato raggiunto in sole tre ore: ciò testimonia che vi è una fanbase molto attiva dietro Scott Pilgrim vs. The World: The Game.

Inoltre, non dimentichiamo che i preorder della versione fisica di Scott Pilgrim vs. The World: The Game saranno disponibili fino al 28 febbraio sul sito ufficiale di Limited Run. C'è ancora parecchio tempo per potersi accaparrare una copia e trasformare l'attuale successo in uno di dimensioni ancora maggiori.

Nella nostra recensione, vi abbiamo spiegato che "Scott Pilgrim Vs. The World: The Game è un gran bel gioco ancora oggi, e la Complete Edition ce lo consegna in una versione rimasterizzata che enfatizza il fascino dell'originale, i suoi numerosi easter egg e lo strepitoso stile di una grafica e di una colonna sonora che non hanno accusato il passare del tempo grazie alle loro peculiarità."