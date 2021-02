God of War 2 uscirà quando sarà pronto, conferma il director

Quando uscirà God of War 2? Quando sarà pronto. A dirlo non è stato un passante qualsiasi, ma Cory Barlog, il director del gioco, che ultimamente è stato tempestato da richieste di chiarimenti sulla data d'uscita dell'attesissimo titolo su Twitter. Il motivo è semplice: c'è il forte sospetto che non ce la faccia a uscire entro l'anno corrente, come fatto intuire dal presidente di SIE Jim Ryan.

Poco male, verrebbe da dire, visto che casi recentissimi come quello di Cyberpunk 2077 dovrebbero aver fatto capire che è meglio rinviare che lanciare giochi incompleti, ma alcuni fan sembrano comunque inconsolabili e vogliono saperne di più.

Nel tweet con il suo "when it's done", Barlog ha anche fatto capire che, nel caso, un rinvio sarebbe per il bene di tutti, ossia che non verrebbe deciso per cattiveria, ma per avere un prodotto migliore. Come dargli torto?

Attenzione: non prendetela come una conferma del rinvio, perché non lo è, ma solo come un modo per affermare che è meglio che i giochi escano quando sono pronti e non prima.

Importante anche la presenza nel tweet di Jeffrey Lebowski. Non che significhi qualcosa in particolare, ma Drugo sta sempre bene, ovunque lo metti.

Per il resto vi ricordiamo che God of War 2 è un titolo esclusivo PS5, seguito di un'acclamatissima esclusiva PS4, recentemente aggiornata per la nuova console.