Microsoft acquisirà Asobo Studio? Difficile, il team rafforza la sua indipendenza con Sagard NewGen

Asobo Studio sembra abbia tutte le intenzioni di rimanere indipendente almeno per il prossimo periodo, dunque si allontana l'ipotesi di una sua acquisizione da parte di Microsoft, considerando che ha ricevuto di recente una bella iniezione di fondi da parte di Sagard NewGen, divenuta azionista di minoranza della compagnia.

Dopo l'ottimo lavoro svolto su Microsoft Flight Simulator e considerando il suo stato di sviluppatore indie, Asobo Studio è stato considerato a lungo come uno dei migliori candidati per una delle prossime acquisizioni di Microsoft come new entry negli Xbox Games Studios, ma sembra che non ci siano molte possibilità che questo avvenga, per il momento.

Sagard NewGen, un gruppo finanziario francese, ha infatti acquistato una buona quantità di azioni della compagnia, diventando di fatto socio di minoranza ma immettendo importanti fondi nelle casse di Asobo, cosa che dovrebbe garantire una tranquilla indipendenza economica per il team francese almeno per un po'.

Fondata nel 2002, Asobo Studio ha effettuato numerose collaborazioni prima di salire alle luci della ribalta con A Plague Tale: Innocence e consacrandosi con Microsoft Flight Simulator. Proprio il grosso lavoro svolto sull'esclusiva Microsoft ha fatto pensare a una prosecuzione dei rapporto tra le due compagnie, ma al momento non ci sono prove al riguardo.

Sappiamo che Asobo sta lavorando a un nuovo progetto, che per alcuni potrebbe essere un'esclusiva Xbox ma questo non è stato ancora ufficialmente annunciato, dunque non resta che attendere per sapere di cosa si tratti.