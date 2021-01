Turrican Flashback: il nuovo trailer ci ricorda la data d'uscita

ININ Games ha pubblicato un nuovo trailer della raccolta Turrican Flashback per ricordarci la data d'uscita del 29 gennaio 2021 su PS4 (PS Store) e Nintendo Switch (Nintendo eShop).

Costerà in entrambi i casi 29,99€ e va specificato che è una compilation diversa dalla Turrican Anthology, che sarà disponibile solo in formato fisico e sarà divisa in due parti.

Nella raccolta Turrican Flashback saranno inclusi Turrican (Amiga), Turrican II: The Final Fight (Amiga), Mega Turrican (Mega Drive) e Super Turrican (SNES). Non la selezione migliore possibile, ma ci si può accontentare, visti gli anni in cui Turrican è stato assente dal mondo dei videogiochi.

Tra le nuove funzioni spiccano: controlli rivisti per adattarsi alle periferiche moderne; possibilità di personalizzare l'esperienza con shader, wallpaper e diverse opzioni di visualizzazione e opzione di riavvolgimento della partita in caso di errori.