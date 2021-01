MSI Bravo 15: la recensione del modello con Ryzen 7 4800H

Con la recensione del MSI Bravo 15 siamo di fronte a un laptop di fascia media che guarda al gaming in 1080p con qualche compromesso senza per questo rinunciare a caratteristiche utili in ambito professionale. Monta infatti un potente processore Ryzen 7 4800H e 16 GB di memoria a 3200 MHz, non così comuni nel segmento dei 1000 euro.

Caratteristiche

L'MSI Bravo 15 compie un passo in avanti, in termini di sobrietà, rispetto all'Aplha 15, rinunciando ai fregi sul coperchio in metallo e rinunciando al colore verde per quanto riguarda il logo, ora tutto in argento. Inoltre il laptop MSI tutto a 7 nanometri si fa notare per l'uso dell'alluminio con effetto spazzolato, ma non immune alle ditate, anche all'interno, laddove risulta subito evidente la scomparsa del tastierino numerico. Da qui una tastiera in membrana più compatta, e leggermente incassata nello chassis, seppur limitata, al contrario dell'Alpha, al una retroilluminazione tutta rossa che incornicia tasti grandi e caratterizzati da un buon feedback tattile, almeno in relazione alla tipologia. Buono tra l'altro anche il feedback tattile in risposta alla pressione del robusto touchpad che risulta importante considerando che l'ampiezza della superficie dipende anche dalla mancanza di tasti dedicati.

La pancia del laptop, al contrario del resto dello chassis, è tutta in plastica, piena di feritoie come i bordi che sono percorsi da ampie grate di ventilazione sul retro e sul lato sinistro, segnati inevitabilmente nell'estetica da una lunga serie di alette non particolarmente eleganti. Ma un buon sfogo per la dissipazione è necessario nel caso di un laptop che pur dotato di GPU e CPU a 7 nanometri è costruito per ridurre al minimo gli spazi. Può infatti fregiarsi di essere uno dei portatili da 15,6 pollici da gaming più maneggevoli in circolazione, complici cornici sufficientemente sottili, benché più spesse di quelle di modelli di fascia più alta, e un peso complessivo, con batteria annessa, che resta al di sotto dei 2 kilogrammi anche per le leggermente più pesanti versioni da 120 e 144 Hz.

Purtroppo tra qualità costruttiva, processore e quantitativo di memoria, il Bravo 15 va finire nella stessa fascia di laptop equipaggiati con GPU più performanti, anche nella versione che abbiamo ricevuto e che si accontenta di uno schermo 1080p da 60 Hz con copertura del colore NTSC del 45% e luminosità di 300 nit. Ma questi sono effettivi e la copertura del colore, che corrisponde all'86% circa per quanto riguarda lo spazio RGB, ci restituisce immagini discretamente vivide, sia in gaming che nei videogiochi. Il tutto condito dal FreeSync che figura tra le caratteristiche di un portatile dotato anche di unità SSD da 1 TB e di due parlanti di buona qualità, deboli dal punto di vista dei bassi ma dotati di volumi accettabili per spazi chiusi. Manca invece, passando alla connettività, il lettore di media card, compensato però da ben 4 porte USB, due Type-A e dye Type-C, che però sono tutte sullo stesso lato, cosa potenzialmente scomoda, e tutte di tipo 3.0. Inoltre la porta HDMI è di tipo 1.4a e limita quindi il segnale video in uscita al 4K a 30 Hz.