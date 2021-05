Project GAMM, prime immagini da Cygames della protagonista Ricotta e vari personaggi

Project GAMM si mostra oggi con le prime immagini ufficiali provenienti da Cygames per questo interessante action ad ambientazione fantasy e gameplay multiplayer, che illustrano in particolare la protagonista, a quanto pare chiamata Ricotta, insieme ad altri personaggi.

Se si pensa che l'ideatore del gioco è Kenichiro Takaki, noto nel mondo come autore della serie Senran Kagura, l'aspetto che emerge in queste prime immagini di Project GAMM è piuttosto sorprendente: ci saremmo aspettati rotondità femminili a profusione e maghette seminude e invece emerge un gioco fantasy dallo stile decisamente sobrio e contenuto.

In particolare, le immagini sono artwork e screenshot relativi soprattutto alla protagonista della storia, una giovane maga chiamata Ricotta, e agli altri comprimari, tra i quali troviamo Chimay, Sbrinz, Vacherin e Karasumi. Non ci dicono molto sul gioco stesso ma, se non altro, cominciano a far intravedere qualcosa dello stile e delle atmosfere particolari che dovrebbero contraddistinguere il gioco.



Annunciato ieri, Project GAMM non ha ancora un titolo definitivo e lo sviluppo è iniziato da non molto, tuttavia Cygames sembra puntare particolarmente su questo nuovo progetto, guidato da Takaki con il supporto di Mogumo come character designer, Shiro Sagisu alla composizione della colonna sonora e Kiyoshi Arai come designer delle ambientazioni.

Tutto quello che sappiamo è che si tratta di un titolo incentrato soprattutto sullo scontro in multiplayer in un contesto action, ambientato in mondo dove la magia e le macchine sono predominanti, con una sorta di fusione tra meccanica e magia che anima androidi e strumenti vari.