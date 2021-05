Cygames annuncia Project GAMM, action fantasy dall'autore di Senran Kagura

Cygames ha annunciato lo sviluppo di un nuovo gioco chiamato Project GAMM, con un titolo ovviamente che dovrà essere definito successivamente, ma che risulta già interessante in quanto si presenta come un action fantasy da parte dell'autore della serie Senran Kagura.

Questo misterioso Project GAMM sarà dunque diretto e prodotto da Kenichiro Takaki, conosciuto soprattutto per la serie Senran Kagura, che a quanto pare ha intenzione di sperimentare qualcosa di nuovo con questo progetto da parte di Cygames.

Con lui ci sono l'illustratore Mogmo, il compositore Shirou Sagisu e il designer Kiyoshi Arai, che ha lavorato con Square Enix anche a vari capitoli della serie Final Fantasy. I dettagli sono ancora sparsi ma il progetto sembra molto interessante, anche se non è chiaro se siano destinate a tornare le caratteristiche tipiche della serie Senran Kagura, ovvero le ragazze come protagoniste.

Tutto quello che sappiamo è che si tratta di un titolo incentrato soprattutto sullo scontro in multiplayer in un contesto action, ambientato in mondo dove la magia e le macchine sono predominanti, con una sorta di fusione tra meccanica e magia che anima androidi e strumenti vari.

Il protagonista sembra essere un giovane mago o una giovane maga, ma nel cast ci sono anche una cameriera, un robot e un cavaliere, ognuno di questi sembra che sia giocabile e destinato a coprire un ruolo importante nella storia.

Nel frattempo, da parte di Cygames siamo in attesa di notizie sull'uscita di Granblue Fantasy: Relink ancora prevista per il 2022 e dell'interessante Project Awakening che sembra scomparso dai radar ormai da un bel po' di tempo a questa parte.