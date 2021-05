Google I/O e il nuovo portatile Lenovo Legion 5 Pro nel TechTonik di oggi

Il TechTonik si sposta e si presenta oggi alle 13.00 sul canale Twitch di Multiplayer.it, cambiando dunque giorno e ora ma presentandosi sempre con una puntata ricca di novità tecnologiche e incentrata in particolare sui nuovi portatili Lenovo Legion 5 Pro e su tutte le novità emerse dal Google I/O di ieri sera, oltre ad essere aperta alle vostre domande, che vi invitiamo a fare già nei commenti o durante la diretta.

Oggi sul canale Twitch di Multiplayer.it ritroviamo Pierpaolo Greco che condurrà dunque una puntata di TechTonik è focalizzata come sempre sulla tecnologia, spiegata in maniera molto accessibile e chiara. In questo caso approfondiremo la conoscenza del Lenovo Legion 5 Pro: un nuovo PC portatile molto interessante anche per gli utenti che richiedono alte prestazioni per il gaming.

Si tratta infatti di un laptop con display da 16 pollici e una dotazione hardware veramente potente per un computer portatile: equipaggiato con CPU AMD Ryzen 7 5800H e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 con eccellenti prestazioni anche nel gaming, come verrà mostrato a spiegato da Pierpaolo proprio durante la puntata della rubrica.

Inoltre, sarà dato ampio spazio anche alle novità emerse dall'evento Google di ieri, che tra le varie cose ha presentato in maniera più completa il nuovo Android 12 oltre alle notizie riguardanti software e hardware in generale per il gigante di Mountain View.

Vi esortiamo a fare le vostre domande a Pierpaolo già a partire dai commenti sotto questa news e intervenire anche in maniera attiva durante la puntata su Twitch, utilizzando la chat del canale. Pierpaolo sarà pronto ad accogliere curiosità e interrogativi vari, cercando di utilizzare per scopi benefici le sue proverbiali conoscenze in svariati ambiti tecnologici.

Inoltre vi ricordiamo che, nel caso in cui vogliate trovare una community sempre pronta a chiacchierare e dispensare consigli, su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.

Potete, invece, seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.

Non mancate!