Mass Effect Legendary Edition - La gente mormora...

Negli scorsi giorni Mass Effect Legendary Edition è finalmente arrivato sul mercato, per la gioia di tanti fan, vecchi e nuovi, desiderosi di tornare a vivere o scoprire le avventure del comandante Shepard e del suo equipaggio. La trilogia rimasterizzata del capolavoro di BioWare ha diviso parecchio, con la critica che l'ha accolta positivamente ma una fetta di pubblico che sembra non essere stata persuasa dall'offerta, complice il prezzo ritenuto da alcuni eccessivo, una serie di mancate ottimizzazioni e qualche bug di troppo, anche se lo sviluppatore è già corso ai ripari con delle patch correttive . Ad ogni modo, nonostante l'epicità dell'opera originale, non sono mancati dei giudizi negativi su di essa da parte dei nostri lettori. Vediamo insieme perché.

Fantascienza da nerd americano?

Iniziamo il nostro viaggio tra i commenti più caldi riservati ai giochi targati BioWare sotto alla nostra review, con l'utente The great ones che bolla subito negativamente la trilogia: "Mai piaciuta la fantascienza da nerd americano .E con questo porting non mi fanno assolutamente voglia di giocarlo per la prima volta". -Oswald, per esempio, scrive che non gli è "mai interessata" questa remastered, mentre di contro per The Bold. è "Uno dei più grandi capolavori videoludici di sempre, nonché la mia saga preferita in assoluto. Universo credibile, personaggi affascinanti, storia stratificata e appassionante, ma soprattutto, un protagonista che lascia il segno".

Percival86 intanto non ha dubbi: "Sicuramente appena cala un po' di prezzo la prendo, saga che ho amato e che come poche mi ha trasmesso grandi emozioni, un bellissimo action rpg come non ne fanno più mi verrebbe da dire con amarezza, lore immensa, ogni personaggio, ogni singola specie, ogni piccolo dettaglio ha una sua spiegazione all'interno del gioco, niente è lasciato al caso". Molto soddisfatto anche Exetr3in, che ritiene la trilogia bene invecchiata e infatti scrive: "Ho apprezzato molto lo svecchiamento sulle sparatorie del primo e l'accesso a tutte le armi per tutte le classi".

E ancora: "Un vero peccato che per one x con la modalità performance di tanto in tanto cala in frame rate e si verifica un po di tearing ma nulla di grave, pero mi aspettavo di più. Avevo dimenticato come erano scritti bene i dialoghi, riascoltare i discorsi con i compagni o anche solo la gente sulla cittadella è un piacere". PassoSfacciato è invece critico, e infatti dice: "Capisco l'hype ma dopo aver finalmente potuto vedere svariati video gameplay uncut su youtube (ho dovuto attendere che uscisse il gioco, chissà perchè Bioware non ne aveva rilasciato neanche uno prima dell'uscita del gioco) ho potuto constatare che si poteva fare molto di più su questa riedizione".