Outbreak: Endless Nightmares, la recensione su PlayStation 5

Non è però tutto ora ciò che luccica: e quindi, se i trailer di presentazione hanno catturato la vostra curiosità, la recensione che state per leggere potrebbe rapidamente abbatterla. Cerchiamo di fare il punto sulla situazione, bilanciando con onestà pregi e difetti di quella che appare, a tutti gli effetti, anche un'operazione commerciale.

È l'anno di Resident Evil Village e l'influenza della serie di Capcom si fa sentire, anche sulle produzioni indipendenti solo vagamente a tema: quello che analizzeremo oggi, come vedremo nella recensione di Outbreak: Endless Nightmares , è però un caso eclatante. Stiamo infatti facendo riferimento ad un titolo inedito, molto interessante dal punto di vista dello sviluppo (anche perché realizzato da una sola persona, con tutti i limiti che ciò comporta) e delle idee di fondo (noterete che i rimandi a Resident Evil Outbreak e più in generale al franchise sono costanti).

Trama: bentornati nella villa

Qualcuno di voi si ricorderà forse di Outbreak: The Nightmare Chronicles, titolo dello stesso sviluppatore (Dead Drop Studios) pubblicato circa tre anni fa: un omaggio ai survival horror vecchia scuola, benché poi le lodevoli intenzioni siano state tradotte in un prodotto non proprio esaltante. Comunque, la trama di Outbreak: Endless Nightmares (ebbene sì, anche i titoli sembrano pensati per confondere il pubblico) riprende da lì: la protagonista è ancora in vita e per qualche strano motivo è interessata a continuare il suo viaggio nell'orrore.

Si torna ancora una volta nella villa, una dimora palesemente ispirata al primo Resident Evil e ad Alone in The Dark 4: The New Nightmare; non saremo noi a contestare un'ambientazione affascinante oggi come vent'anni fa, a patto di saperla rendere bene e con un minimo di originalità. Ecco, la villa di Outbreak: Endless Nightmares è un po' l'hub di gioco principale, perché è da qui che il protagonista (o la protagonista, sta a voi scegliere tra un certo numero di personaggi) accederà alle varie "anomalie", cioè singoli livelli di gioco da esplorare e all'interno dei quali sopravvivere riportando a casa la pelle.

Il mondo come lo conoscevamo, in Outbreak: Endless Nightmares, è finito da un pezzo: ormai zombi e mostri di vario tipo si nascondono in ogni dove; anche il bestiario di base è ispirato al franchise che ci siamo ormai già seccati di ricordare. Non è la narrazione a garantire un minimo di interesse: anzi il più delle volte essa è affidata a pagine e pagine di diario mostrate a schermo, senza tra l'altro che contengano alcunché di davvero rilevante. In qualche modo, il protagonista deve affrontare i suoi incubi ed uscirne incolume per raggiungere gli altri sopravvissuti.