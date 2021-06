Spider-Man: il cosplay di Gwen Stacy di shirogane_sama è bellissimo

Forse non vi interessa, ma Spider-Man - Un nuovo universo è uno dei film d'animazione che abbiamo apprezzato di più negli ultimi anni. Lo è per la storia interessante, ma anche per il design e il cuore dei vari protagonisti. Uno dei più apprezzati è sicuramente Gwen Stacy, ricreata in questo bellissimo cosplay da shirogane_sama.

La simpatica Spider-girl, infatti, ha un caratterino niente male, un bel cervello e un'abilità nel combattimento che non la rende sicuramente inferiore agli altri Uomini Ragno. Il nuovo taglio, molto moderno e sbarazzino, le dà una marcia in più.

Il cosplay di shirogane_sama prova a riproporre quel tipo di personaggio, con lo sguardo vivace, il piercing e le lentiggini sul naso. Anche la tuta bianca e nera, un po' futuristica, è perfetta.