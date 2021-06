Horizon Forbidden West, lo sviluppo su PS4 e PS5 non ha limitato il gioco, per Mathijs de Jonge

In una recente intervista il game director di Horizon Forbidden West Mathijs de Jonge ha confermato che sviluppare contemporaneamente il gioco su PS4 e PS5 non ha limitato in nessun modo il processo creativo.

"Non credo che lo sviluppo cross-gen abbia limitato in nessun modo il gioco," ha detto de Jonge. "Quando abbiamo iniziato a pensare a Horizon Forbidden West abbiamo avuto talmente tante idee che sono state incluse. Non abbiamo mai pensato a eventuali limiti tecnici, ma semplicemente al creare una bella e unica esperienza per i giocatori. Una splendida avventura. È così che il nostro cervello ha lavorato per creare tutte le quest e gli eventi che i giocatori dovranno affrontare."

Credo che la più grande differenza tra le due console, oltre all'audio 3D, ai caricamenti veloci e al DualSense, sarà dal punto di vista grafico. Su PlayStation 5 possiamo aggiungere tanti dettagli grafici. Si possono vedere i dettagli della faccia di Aloy, per esempio. Possiamo vedere tonnellate di dettagli."

Horizon Forbidden West.

Su PS5, oltretutto, il muschio sulle rocce viene renderizzato singolarmente su PlayStation 5 e questo è solo una delle differenze di come PS5 porti tutto su di un altro livello. Anche le luci miglioreranno molto grazie alla potenza di PS5, sia durante le scene di intermezzo sia durante il gioco. Su PS4, invece, sarà possibile vedere queste cose solo nei filmati.

Sapevate che Horizon fa un divertente cameo in Ratchet & Clank Rift Apart

?

Per il resto il gioco non dovrebbe avere gradi differenze tra le due versioni.