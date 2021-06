Ratchet & Clank Rift Apart: l'arma Ryno 8 può evocare il Divoratuono di Horizon

Ratchet & Clank Rift Apart è sempre più vicino. La nuova avventura di Insomniac Games è molto promettente e potrete scoprire nel dettaglio cosa ne pensiamo grazie alla nostra recensione, in arrivo quest'oggi. Nell'attesa, però, Insomniac Games ha svelato un nuovo dettaglio su una delle super armi tipiche della serie. Il Ryno 8 permetterà di evocare oggetti da altre dimensioni e uno di questi sarà un Divoratuono di Horizon Zero Dawn.

Il Divoratuono, come potete vedere nel video tweet qui sotto, è una delle macchine più grandi di Horizon Zero Dawn, una specie di t-rex robotico che mette spesso i bastoni tra le ruote ad Aloy. All'interno di Ratchet & Clank Rift Apart, invece, sarà un nostro alleato. La creatura potrà essere evocata e fatta schiantare sopra i nemici: poco dopo essere apparsa, però, scomparirà.

L'arma Ryno 8 di Ratchet & Clank Rift Apart potrà evocare anche altri oggetti, come più semplici casse esplosive (ma di certo molto efficaci). Probabilmente gli oggetti sono scelti in modo casuale o sulla base del tempo di carica del colpo: lo potremo scoprire giocando!

È inoltre credibile che non sia l'unica citazione ad altre opere PlayStation. Come potete vedere nei tweet qui sotto, anche la jeep di Nathan Drake di Uncharted 4 è stata "catturata" dai portali, insieme a Sly Cooper e uno dei nemici di Sunset Overdrive.

Per sapere l'esatto orario della pubblicazione della recensione di Ratchet & Clank Rift Apart di oggi, potete leggere la nostra notizia dedicata.