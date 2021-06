Call of Duty: Warzone e Black Ops Cold War, la Season 4 verrà mostrata alla Summer Game Fest

La Stagione 4 di Call of Duty: Warzone e Black Ops Cold War verrà mostrata nel corso della Summer Game Fest, più precisamente il 10 giugno 2021, con una preview approfondita che dovrebbe mostrare buona parte dei contenuti in arrivo per i giochi Activision.

La Season 4 di Call of Duty: Warzone e Black Ops Cold War dovrebbe portare diverse novità nell'ambito dei due sparatutto e farà parte dell'evento Kickoff Live previsto per il 10 giugno alle ore 20:00, mentre la Stagione 3 va dunque a concludersi in questi giorni.

Tra le novità in arrivo per i giochi in questione, Activision ha annunciato un nuovo Double XP Weekend dall'11 al 14 giugno, dunque nel pieno periodo E3 e Summer Game Fest oltre a nuovi bundle in arrivo: tra questi troviamo il Tracer Pack: Runic Demise con all'interno nove oggetti con tre progetti di arma (Decomposer SMG, Natural Wonder assault rifle e Tree Branch shotgun) oltre a varie mosse, emblemi, accessori e altro.

Il bundle Power Surge Reactive è composto invece da sette oggetti con altre tre armi (Short Fuse pistol, Kilowhopper assault rifle e Breaker Box shotgun), oltre a un charm speciale, un reticolo e un emblema. Infine il bundle Mammoth Stalker contiene cinque oggetti tra i quali il Lack Luster tattica rifle.

Con la Season 4 in arrivo e la chiusura della Stagione 3, inoltre, si conclude la possibilità di accedere ai bundle su Rambo e Die Hard, ponendo fine a questa particolare iniziativa incentrata sui film d'azione anni 80 che verranno rimossi dal 18 giugno 2021.