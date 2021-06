Among Us: la maschera di Geoff Keighley sarà regalata durante la Summer Game Fest su Twitch

Innersloth e Geoff Keighley hanno annunciato che l'inquietante maschera del presentatore sta per tornare in Among Us. Tutti coloro che seguiranno per più di 15 minuti la Summer Game Fest su Twitch avranno modo di droppare questo ambito travestimento.

La maschera di Geoff Keighley di Among Us

Questa stessa maschera fu regalata in una situazione simile lo scorso anno. Per dare una seconda chance agli "sfortunati" giocatori che non sono riusciti a riscattare il premio la prima volta, Innersloth e l'organizzatore della Summer Game Fest hanno deciso di riorganizzare il drop.

Tutti coloro che a partire da giovedì si collegheranno per più di 15 minuti al canale Twitch della Summer Game Fest o a quello di uno dei co-streamer dell'evento, potranno sbloccare questo oggetto. Poi non lamentatevi se le persone si coalizzeranno per eliminarvi da Among Us solo per non vedere più il volto del buon Geoff.