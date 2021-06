Roblox guadagna 3 milioni di dollari al giorno solo negli USA e da iOS

Per capire le dimensioni del fenomeno Roblox, un qualcosa di paragonabile solo a Fortnite e Minecraft, basta citare un solo dato: questa piattaforma a giugno 2021 ha guadagnato 3 milioni di dollari al giorno. Una cifra enorme, che diventa ancora più spaventosa se si pensa che si tratta della cifra raccolta solo grazie agli utenti iOS che abitano negli USA.

Qualche mese fa avevamo provato a spiegarvi i segreti del fenomeno Roblox, un gioco che per molti giovani sta diventando un appuntamento fisso capace di scalzare Minecraft e Fortnite dalle loro preferenze.

Secondo i dati raccolti da Think Gaming nel solo mese di giugno 2021 la versione iOS di Roblox ha guadagnato 92 milioni di dollari solo negli USA. Ovvero una media di 3 milioni di dollari al giorno. In questa cifra sono comprese sia le microtransazioni, sia il costo di copertina del gioco.

Roblox, oltretutto, non è un fenomeno solo oltreoceano. È la app più redditizia anche in UK e tra le più amate nel resto del mondo occidentale.

La prima versione di Roblox è stata pubblicata nel settembre del 2006, e da quel momento in poi ha lentamente costruito il suo successo ampliando gli strumenti a disposizione degli utenti per creare quello che vogliono. Non si tratta, infatti, di un vero e proprio gioco, ma di una piattaforma nella quale i giocatori possono entrare in compagnia degli amici e creare letteralmente quello che vogliono.