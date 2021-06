Big Rumble Boxing: Creed Champions, il nuovo gioco di Rocky arriva su Switch, PS4, Xbox One e Steam

Koch Media e Survios hanno annunciato che porteranno in Italia in edizione fisica il nuovo gioco di boxe arcade ispirato alla saga di Rocky e ai film di Creed. Big Rumble Boxing: Creed Champions arriverà nel 2021 per Switch, PS4, Xbox One e Steam.

In Big Rumble Boxing: Creed Champions, i giocatori salgono sul ring per allenarsi, combattere e vincere nei panni, o meglio nei boxer, di Adonis Creed e Rocky Balboa, in un'esperienza di boxe arcade ambientata all'interno dell'universo del franchise di boxe più famoso di tutti i tempi.

"Siamo entusiasti di entrare in questa nuova partnership con Koch Media per la nostra prima esperienza videoludica con Big Rumble Boxing: Creed Champions", ha dichiarato Seth Gerson, Chief Executive Officer di Survios. "L'esperienza di Koch Media nel distribuire giochi incredibili promuoverà la missione del nostro studio di portare i giochi cross-reality a più giocatori di console e PC in tutto il mondo, rendendoli un partner perfetto per noi di Survios per un franchise cinematografico iconico come Rocky e Creed ".

Stephan Schmidt, Director Global Partner Publishing di Koch Media ha aggiunto: "Noi di Koch Media siamo lieti di poter lavorare con un partner come Survios e di supportarlo con i nostri uffici di publishing locali in tutto il mondo. I nostri team globali e locali collaboreranno strettamente per supportare tutte le attività di marketing e pubblicazione. È sempre qualcosa di speciale poter lavorare con una nota IP e con Rocky e Creed questo è chiaramente il caso. "

Robert Marick, Executive Vice President, MGM Global Consumer Products & Experiences, ha dichiarato, "Siamo entusiasti di lavorare con Koch Media e Survios per portare il gioco Big Rumble Boxing: Creed Champions su console e PC. I fan dei film Rocky e Creed salteranno sul ring e combatteranno per essere il campione in questo divertente titolo di boxe ".