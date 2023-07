Star Wars Jedi: Survivor, un nuovo gioco della serie sembra essere in sviluppo in Respawn

Il nome viene proprio menzionato in maniera precisa nell'annuncio di lavoro, almeno per quanto riguarda la serie, sebbene chiaramente il titolo sia destinato ad essere diverso.

Nonostante il titolo in questione sia uscito solo tre mesi fa, sembra che Respawn non voglia perdere tempo e abbia intenzione di portare avanti la serie con un altro gioco, a indicare il fatto che la serie Star Wars Jedi si è rivelata un notevole successo per EA.

Star Wars Jedi: l'annuncio di lavoro per un nuovo capitolo

L'annuncio è per la ricerca di un Senior VFX Artist, con tra parentesi riferito proprio "Star Wars Jedi", per far capire bene di cosa stiamo parlando.

Lo screenshot che mostra l'annuncio di lavoro per un Senior VFX Artist su Star Wars Jedi

Per il resto, la serie non viene menzionata nella descrizione del team e del ruolo ricercato, ma il fatto che il titolo venga così chiaramente segnalato nell'annuncio lascia veramente poco spazio a dubbi.

In effetti, il director Stig Asmussen aveva già riferito in precedenza di vedere la serie almeno come una trilogia, dunque l'idea di un terzo capitolo era probabilmente in cantiere già da tempo. Tra le richieste per il candidato a VFX Artist c'è la conoscenza di Unreal Engine, possibilmente anche di Unreal Engine 5, facendo pensare che sia questa la base tecnologica anche del nuovo capitolo della serie.