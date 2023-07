Zelda: Tears of the Kingdom, gli sviluppatori non si sono ispirati ad altri giochi

Intervistati dal sito olandese RTL Nieuws, il director Hidemaro Fujibayashi e il producer Eiji Aonuma hanno detto la loro sulle fonti d'ispirazione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, riferendo di fatto di non averne avute e di aver costruito il gioco senza pensare ad altri titoli.

Si tratta di un'affermazione molto particolare, considerando che le fonti d'ispirazione vengono tradizionalmente svelate dagli sviluppatori in questi casi. Anche FromSoftware ha più volte detto di aver preso qualcosa da The Legend of Zelda: Breath of the Wild per la sua costruzione di Elden Ring, ma con Nintendo sembra che il tutto sia stato costruito dentro una camera stagna.

Il sito ha posto proprio l'esempio di Elden Ring, che sarebbe stato ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, per chiedere agli sviluppatori quale sia stata la fonte d'ispirazione invece per Zelda, ricevendo però praticamente una non risposta.