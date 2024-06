Elden Ring, Millicent: guida alla missione della ragazza misteriosa

Millicent è una misteriosa giovane donna che s'incontra in Elden Ring, protagonista di una lunga missione secondaria che passa attraverso numerose regioni dell'Interregno. Persino chi stesse giocando l'opera di FromSoftware per la prima volta si renderebbe immediatamente conto del fatto che l'enigmatica Millicent ha qualcosa in comune con la terribile Malenia, senza dubbio il boss più celebre che è possibile affrontare... ma non è questo il momento delle speculazioni. In questa guida alla missione opzionale di Millicent analizzeremo nel dettaglio tutti i passaggi e gli incontri che conducono fino allo struggente epilogo del suo viaggio. Questa attività, inoltre, è anche la chiave per curare il Senzaluce dalla piaga della Fiamma della Frenesia, procedimento di cui ci occuperemo in chiusura.

Millicent e Gowry a Caelid

Gowry nella sua catapecchia a Caelid. Diciamo che l'aspetto non è dei più rassicuranti.

La missione di Millicent ha inizio nella regione di Caelid, per la precisione appena fuori dai cancelli della città stregata di Sellia che si trova proprio sulle sponde della palude velenosa di Aeonia. Qui si trova infatti una piccolissima capanna - giusto all'interno delle mura della città - dove vive un uomo di nome Gowry. Nonostante il suo aspetto all'apparenza sinistro, chiederà il vostro aiuto per salvare una giovane donna in pericolo.

La donna di cui parla è Millicent, personaggio che si può incontrare nella Chiesa della Pestilenza in cima al promontorio alle spalle della capanna di Gowry. C'è però un problema: per poter raggiungere quel promontorio è necessario sciogliere l'incantesimo che avvolge la città di Sellia. Dovete semplicemente individuare e accendere almeno due dei bracieri disseminati sui tetti della città - non sarà affatto difficile individuarli - per sbloccare il sentiero che si inerpica sulla piccola collina. Una volta raggiunta la vetta troverete Millicent morente all'interno della Chiesa della Pestilenza.

In rosso: Gowry. In verde: Millicent. In giallo: l'Ago Dorato.

Tornando da Gowry, questi vi rivelerà di poterla aiutare a patto che voi riusciate a portargli un Ago Dorato. L'Ago Dorato è la ricompensa per aver sconfitto il Comandante O'Neil, un boss del mondo aperto che si trova esattamente nel centro della vicina Palude di Aeonia, in mezzo al grande agglomerato di radici pattugliato da Cavalieri Marcescenti. Una volta recuperato l'Ago non dovete fare altro che tornare da Gowry e consegnarglielo, per poi riposare a luogo di grazia più vicino, far scorrere in avanti il tempo e riportarlo da Millicent.

A questo punto non vi resta che esaurire le sue opzioni di dialogo finché non utilizzerà l'Ago, riposare nuovamente al luogo di grazia e incontrarla nuovamente una volta che sarà tornata in forze. Una volta guarita sparirà dalla Chiesa della Pestilenza e visiterà brevemente la capanna di Gowry, che tuttavia non sarà presente per accoglierla. Dopo aver riposato ancora una volta al luogo di grazia Millicent sarà sparita, mentre Gowry sarà tornato e potrete scambiare due chiacchiere con lui.